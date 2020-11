Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in OIL-Tankstelle in 55490 Gemünden

GemündenGemünden (ots)

Am 21.11.2020, gegen 00:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in die OIL-Tankstelle in 55490 Gemünden. Die genaue Schadenshöhe und der Wert des Diebesgutes stehen bisher nicht fest. Mögliche Zeugenhinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Simmern unter der Rufnummer 06761-9210.

