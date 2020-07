Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Geilenkirchen-Lindern (ots)

In der Straße Bolleber drangen Unbekannte zwischen dem 7. Juli (Dienstag), 16.15 Uhr und dem 8. Juli (Mittwoch), 5.30 Uhr, in einen Pkw ein, der in einer Einfahrt parkte. Im Innenraum wurden sämtliche Fächer geöffnet und durchwühlt. Die Täter nahmen einen Rucksack mit, in dem sich Fachliteratur befand.

