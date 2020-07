Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl einer Halskette

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 8. Juli, gegen 11.40 Uhr, wurde ein 74-jähriger Mann aus Geilenkirchen Opfer eines Trickdiebstahles. Er wurde auf dem Parkplatz an der Herzog-Wilhelm-Straße von einem jungen Mann, zirka 25 Jahre alt, angesprochen, der ihn bat aus einer Handvoll Kleingeld einen bestimmten Betrag abzuzählen. Dabei nahm der Täter Körperkontakt auf und öffnete den Verschluss der Halskette des 74-Jährigen. Als der Rentner dies bemerkte, lief der Täter mit der Halskette über das Parkdeck in Richtung Vogteistraße davon. Der zirka 25-jährige Täter war zwischen 170 und 175 Zentimetern groß, hatte eine dunklere Hautfarbe, mit einem leicht asiatischen Aussehen und war dunkel gekleidet. Seine Figur war kräftig und er sprach Deutsch, ohne erkennbaren Akzent. Zeugen, die Angaben zum Täter machen oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell