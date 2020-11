Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern - Verkehrsunfall mit Personenschaden

BuchBuch (ots)

Am Donnerstag, den 19.11.2020 kam es gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Buch an der Einmündung K 30 / L 204. Der Fahrer eines Kleintransporters befuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Mörzer Straße von Buch kommend in Richtung Mörz. An der Einmündung zu L 204 missachtete er die Vorfahrt eines Pkw-Führers. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

PI Simmern

06761/9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell