Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

LahnsteinLahnstein (ots)

Am gestrigen Dienstag fuhren gegen 11:35 Uhr eine Fahrradfahrerin und ein PKW in dieser Reihenfolge die Kölner Straße. In Höhe der Einmündung zur Becherhöllstraße überquerte ein Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg. Als der Fußgänger fast die gesamte Straße überquert hatte fuhr die 16-jährige Fahrradfahrerin einen leichten Schwenker nach links, um an dem Fußgänger vorbei zu fahren. In diesem Moment überholte der sich zunächst hinter dem Fahrrad befindliche 78-jährige PKW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde dadurch verletzt. Leider trug sie keinen Helm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell