POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Feuer an einem Stehtisch incl. Tischdecke

Bendorf/RheinBendorf/Rhein (ots)

Durch unbekannte Personen wurde in der Nacht von Samstag 14.11.20 auf Sonntag 15.11.2020 , 08:00 Uhr, ein Holzstehtisch vor einer Gaststätte in der Hauptstraße beschädigt. Die Personen entzündeten eine Plastiktischdecke auf dem Tisch. Durch das Feuer und den Schmorbrand wurde der Tisch und die Tischdecke beschädigt. Zeugen werden gebeten Hinweise oder Beobachtungen an die zuständige PI Bendorf zu melden.

