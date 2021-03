Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl in Wohnung - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (17.03.), gegen 10:50 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einer Anschrift an der Stahlstraße in Neuss gerufen. Dort hatte ein Unbekannter sich unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung verschafft und die Gelegenheit für einen Diebstahl genutzt. Der Tatverdächtige hatte sich am Vormittag zunächst als angeblicher neuer Nachbar vorgestellt, stand jedoch kurze Zeit später erneut vor der Tür. Er drängte sich an der überraschten Bewohnerin vorbei und konnte anschließend in einem unbeobachteten Moment eine Geldkassette mit Bargeld entwenden. Danach verschwand er zügig. Der unbekannte Mann ist etwa 170 Zentimeter groß. Er soll einen dunklen, langen Parka in grau-blau und eine dunkle Hose getragen haben, dazu eine Mütze und einen dunklen Mundschutz. Er hatte eine schwarze Plastiktüte dabei.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer an der Stahlstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung! Öffnen Sie am besten Ihre Tür immer mit vorgelegter Türsperre. Haben Sie diese Möglichkeit nicht, sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Weitere Hinweise zum Thema sowie Verhaltenstipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell