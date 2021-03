Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehr öffnet Wohnungstür

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 75-Jährige am Mittwoch ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Tubizer Straße in Korntal-Münchingen an. Der Rauchmelder hatte ausgelöst und aufgrund der Rauchentwicklung und des Brandgeruchs verständigte eine aufmerksame Zeugin die Einsatzkräfte. Nachdem auf Klingeln nicht geöffnet wurde, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung und fand einen Kochtopf auf dem noch angeschalteten Herd vor. Es trat kein Schaden ein. Die Feuerwehr tauschte den Schließzylinder aus und übergab der heimkehrenden 75-Jährigen den neuen Schlüssel.

