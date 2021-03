Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Zeugen zu Unfallflucht in der Leonberger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht zwischen Montagabend, 23:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 05:30 Uhr, in der Leonberger Straße in Renningen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Straßenrand abgestellten Dacia und beschädigte diesen am vorderen linken Kotflügel. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter der Tel. 07152 605-0 Zeugenhinweise entgegen.

