Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Böblingen: Unfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 18:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Singen ereignete. Eine 20 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr den Ausfädelungsstreifen, während zeitgleich ein 46-Jähriger mit seinem BMW den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn befuhr. Dieser wechselte schließlich nach rechts auf den Ausfädelungsstreifen und übersah hierbei vermutlich den VW. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte die 20-Jährige nach rechts auszuweichen. In der Folge kollidierte sie mit der Leitplanke und danach mit dem BMW. Anschließend prallte der VW wieder an die Leitplanke und der BMW kollidierte mit einem Sattelzug, der sich auf der Durchgangsfahrbahn befand. Der VW und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn sowie der Ausfädelungsstreifen waren für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

