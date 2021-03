Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 16 Fahrzeuge zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch trieb ein noch unbekannter Täter zwischen 06:30 Uhr und 06:35 Uhr in Marbach am Neckar in der Schwabstraße sein Unwesen. Er beschädigte insgesamt 16 Fahrzeuge, indem er sie im Bereich der Motorhaube, der Heckklappe oder der Beifahrerseite zerkratzte. Der angerichtete Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

