Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung an einer Schule

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0, sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Dienstag 15:30 Uhr und Mittwoch 06:45 Uhr an einer Schule in der Sudetenstraße in Markgröningen begangen wurde. Bislang unbekannte Täter entfernten teilweise den Putz der Fassade des Schulgebäudes und rissen die darunter befindliche Dämmwolle heraus. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell