Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201113 - 1172 Frankfurt: Gemeinsame Meldung der Polizei Frankfurt und der Stadt Frankfurt zur Verstärkung der Polizei in Frankfurt am Main durch die Bundespolizei im Stadtgebiet

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ki) Wie den Medien bereits bekannt ist, wird ab heute die Polizei in Frankfurt am Main durch zwölf Bundespolizisten/innen bei den Corona-Kontrollen in der Stadt verstärkt.

Die Polizisten/innen der Bundespolizei unterstützen die Arbeit der Frankfurter Polizei und die der Stadtpolizei bei den Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln in den Abend- und Nachtstunden Freitag und Samstag.

Oberbürgermeister Peter Feldmann: "Die Unterstützung durch die Bundespolizei kommt zur richtigen Zeit. Wir haben jetzt die Chance, das Virus einzudämmen. Dazu müssen sich aber alle an die Regeln halten. Ich möchte mich bei Landes- und Stadtpolizei ausdrücklich bedanken. Die Bilanz der letzten Wochen und Monate ist beeindruckend. Ich bin überzeugt: Ohne den unermüdlichen Einsatz jeder einzelnen Polizistin und jedes einzelnen Polizisten wären wir bisher nicht so vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen."

Mit Beginn der Corona Pandemie hat die Frankfurter Polizei ab dem 13. März 2020 eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet. Innerhalb dieser BAO war ein Einsatzabschnitt Kontrollmaßnahmen für offene Maßnahmen in der Stadt vorgesehen. Dieser Einsatzabschnitt war das ganze Jahr aktiv und mit insgesamt über 12.950 in der Summe eingesetzten Frankfurter Einsatzkräften, verstärkt durch die Hessische Bereitschaftspolizei, sehr präsent, er wird nun durch die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei temporär verstärkt. Zusammen mit den Einsatzkräften der Stadtpolizei kümmern sich nun an diesem Wochenende an den Abenden und in den Nachtstunden weit über vierzig Polizistinnen und Polizisten um die Einhaltung der Corona-Verordnungen des Landes und um die Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt.

Auch die Stadtpolizei des Ordnungsamtes ist im Rahmen der Kontrolle der Corona-Regeln äußerst aktiv. So wurden seit Ende März weit über 60.000 Kontrollen durchgeführt. In knapp 5.000 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet oder Barverwarnungen ausgesprochen. Gerade während des ersten Lockdowns und auch jetzt bringt die Stadtpolizei alle zur Verfügung stehenden Kräfte auf die Straße, um durch Kontrolle, Sensibilisierung und Sanktionierung ihren Beitrag zur Normalisierung des Infektionsgeschehens in Frankfurt Main zu leisten.

"Seit Beginn der Pandemie haben wir als Frankfurter Polizei bereits frühzeitig Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln in eigener Zuständigkeit und als Amtshilfe für die Stadt Frankfurt durchgeführt und diese auch das ganze Jahr fortgeführt. Es steht für mich außer Frage, dass die Einhaltung geltender Regeln auch kontrolliert werden müssen. Dies ist oftmals sehr kräfteintensiv und stellt uns gelegentlich vor Herausforderungen. Daher freue ich mich jetzt genauso wie die Stadtpolizei über die personelle Unterstützung der Bundespolizei", so der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell