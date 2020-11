Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201113 - 1170 Frankfurt-Rödelheim: 14-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne) Bei einem Verkehrsunfall in der Westerbachstraße gestern um 18:15 Uhr ist ein 14-Jähriger von einem Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert worden.

Zuvor war ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf in der Westerbachstraße unterwegs in Richtung Sossenheim. Auf Höhe der Hausnummer 49 übersah der Autofahrer offenbar den sehr dunkel gekleideten 14-Jährigen und erfasste ihn frontal. Der Junge wurde auf die Motorhaube und dann gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Mit schweren Verletzungen musste der 14-Jährige in eine Klinik gebracht werden. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Der genaue Unfallhergang muss nun untersucht werden.

