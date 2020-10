Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen. Gas-Verpuffung in einem Badezimmer eines Mehrfamilienhauses

Bad Segeberg (ots)

Am 16.10.2020, gegen 11:31 Uhr, ist es im Badezimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alvesloher Straße zu einer Gas-Verpuffung gekommen, bei der sechs Personen verletzt wurden. Ein offenes Feuer entstand nicht.

Ursache war nach ersten Erkenntnissen vermutlich das nicht sachgemäße Hantieren mit einer handelsüblichen 5KG-Gasflasche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion aufgenommen und den Schadensort beschlagnahmt.

Die beiden Mieter der Wohnung und ein Nachbar wurden leicht und mittelgradig verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei weitere Bewohner des viergeschossigen Mehrfamilienhauses erlitten leichte Verletzungen.

Alle Wohnungen des Hauses wurden begangen, bei Abwesenheiten der Mieter die Türen vorsorglich zum Gefahrenausschluss geöffnet. Nach ca. einer Stunde konnten die Wohnungen von den zuvor 12 evakuierten Bewohnern wieder betreten werden.

