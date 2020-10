POL-SE: BAB A 23, Pinneberg - Betrunkener Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf beiden Richtungsfahrbahnen

Polizeidirektion Bad Segeberg

In der Nacht zum heutigen Freitag (16.10.2020) ist es gegen 00:50 Uhr auf der BAB A 23 in Richtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen.

So befuhr ein 27jähriger Fahrer aus Pinneberg mit seinem Pkw VW Passat die Autobahn in Richtung Hamburg und kam ca. 2 Kilometer hinter der Anschlussstelle Tornesch nach links ab. Das Fahrzeug prallte mit hoher Wucht gegen die Mittelschutzplanke und wurde bei dieser Kollision total zerstört. Auch die Planke wurde stark beschädigt, teilweise aus der Verankerung gerissen und auf die Gegenfahrstreifen geschleudert. Dadurch wurden vier weitere Fahrzeuge leicht beschädigt, die dort zum Unfallzeitpunkt in der Gegenrichtung unterwegs waren. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn musste für die Aufräumarbeiten in beiden Richtungen zwischen Pinneberg-Nord und der Anschlussstelle Tornesch für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Unfallverursacher starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Der Führerschein des Fahrers ist von der Polizei beschlagnahmt worden. Der Beschuldigte muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten und mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

