Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel. Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Breiter Weg - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 15.10.2020, zwischen 17:30 und 20:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in der Straße Breiter Weg (Wedel).

Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht im Hause. In dieser Zeit verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Erdgeschosswohnung und durchwühlten alle Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen.

Mit ihrem Stehlgut flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Sachgebiet 4 bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-0

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell