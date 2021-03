Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtiger nach Fahrraddiebstahl aufgeflogen

Neuss-Innenstadt (ots)

In der ersten Februarwoche wurde ein hochwertiges Fahrrad an der Hymgasse gestohlen. Der Eigentümer hatte das Rad mit einem Kabelschloss an einen Fahrradständer angeschlossen, als er wiederkam fand er nur noch die durchtrennte Sicherung am Boden liegend vor. Am Mittwoch (17.03.) meldete sich der Bestohlene bei der Polizei, da er festgestellt hatte, dass sein Fahrrad bei einem Internetportal zum Verkauf angeboten wurde. Nach einem fingierten Treffen zwischen "Käufer" und "Verkäufer" gelang es dem rechtmäßigen Eigentümer, wieder in den Besitz seines Fahrrades zu kommen und der Polizei den Tatverdächtigen, zu stellen. Der 30-jährige Neusser will das Fahrrad selbst gebraucht gekauft haben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

