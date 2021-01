Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Hinweistafel

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am 05.01.21 wurde festgestellt, dass im Lavespark in Uslar, Graftplatz, eine Gedenk/Hinweistafel entwendet wurde. Diese befand sich vor der dortigen Laveseiche auf einem Stein montiert und soll Ende Oktober 2020 noch da gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

