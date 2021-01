Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am 09.01.21, gegen 16.24 Uhr, wurde mitgeteilt, dass im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Uslar, Kupferhammer, Gasgeruch wahrgenommen wird. Vorsorglich wurden alle sich im Haus befindlichen 10 Personen aus dem Gebäude evakuiert. Durch die eintreffende Feuerwehr wurde festgestellt, dass der Gasgeruch von einer offenen Gasflasche stammt, die anschließend in einer Kellerparzelle gefunden wurde. Die Feuerwehrkräfte schlossen die Gasflasche und brachten diese in den Garten. Danach wurde das Gebäude gelüftet. Gegen 17.00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell