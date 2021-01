Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erpressung via E-Mail

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (kir) Immer wieder erreichen Bürgerinnen und Bürger E-Mails unbekannter Absender, in denen mit der Veröffentlichung sensibler, privater Bilder oder Videos gedroht wird, wenn nicht eine bestimmte Geldsumme gezahlt werde. Die Bezahlung soll oft in der Online-Währung "Bitcoin" erfolgen. Die Polizei rät, nicht auf diese erpresserischen E-Mails zu reagieren und in keinem Fall das geforderte Geld zu zahlen.

