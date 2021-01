Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - In Hanhofer Straße mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten von unbekannten Tätern herausgerissen (13/1001)

HarthausenHarthausen (ots)

09.01 - 10.01.2021, 18:00 - 08:30 Uhr

Unbekannte Täter rissen in der Hanhofer Straße in Harthausen am Ortsausgang in Richtung Hanhofen offensichtlich mutwillig mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten aus der Bodenverankerung. Hierdurch dürfte ein Sachschaden von rund 300 EUR entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen aufgefallen sind, die für den Vandalismus verantwortlich sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

