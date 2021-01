Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen

Speyer - Einbruch in Gartenlaube und versuchte Einbrüche in ein Mehrparteienhaus und ein Restaurant (29/0901, 15/0801, 35/0901)

Dudenhofen / SpeyerDudenhofen / Speyer (ots)

02.01 - 09.01.2021

Zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Zwölfmannsgarten Dudenhofen kam es in der Nacht des zurückliegenden Donnerstags auf Freitag. Hierbei entwendeten unbekannte Täter einen Akkuschrauber im Wert von ca. 50EUR. Hebelspuren an der Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Pfaugasse stellte eine Bewohnerin fest. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 300EUR. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht. Der Tatzeitraum wird auf den 02.01 - 05.01 eingegrenzt. Ebenfalls Aufbruchspuren stellte der Geschäftsführer eines italienischen Restaurants in der Korngasse am 09.01 an zwei Flügeltüren fest. Unbekannte versuchten vergeblich, diese aufzuhebeln. An den Türen entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen werden.

