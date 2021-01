Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Einbruchsdiebstahl Pflegedienst

SchifferstadtSchifferstadt (ots)

Schifferstadt: In der Nacht vom 08.01.2021 auf den 09.01.2021 kam es, in Schifferstadt, in der Kirchenstraße, zu einem Einbruch, bei welchem die Eingangstür eines ambulanten Pflegedienstes aufgehebelt wurde. Im Weiteren wurden auch im Inneren mehrere Türen und Schränke beschädigt und die Räumlichkeiten durchsucht. Die Höhe des Schadens, sowie des Diebesgutes sind noch Teil der laufenden Ermittlungen. Bei Hinweisen zur Tat und verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum, werden sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

