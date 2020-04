Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße

Zwischen dem 14.04.2020, 11:30 Uhr und dem 15.04.2020, 14:30 Uhr parkte eine 32-jährige Neustadterin mit ihrem PKW in der Schlachthofstraße gegenüber der Stadtwerke. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie einen Streifschaden auf der Fahrerseite fest. Der Sachschaden am geparkten PKW wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum bis dato unbekannten Unfallflüchtigen geben können werden gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Laurent Gudel, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



