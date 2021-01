Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Neuhofen- Betrügerischer Telefonanruf

NeuhofenNeuhofen (ots)

Am Vormittag des 06.01.2021 kam es zu einem Betrug durch Täter, welche sich als Mitarbeiter einer Bank ausgaben. Der Angerufene wurde, auf Grund eines angeblichen Kartentausches, dazu aufgefordert seine EC-Kartennummer, sowie seine Personalausweisnummer preiszugeben. Am Folgetag stellte der Angerufene fest, dass es zu unberechtigten Abbuchungen von seinem Konto kam. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, im Umgang und mit der Auskunft von persönlichen Daten äußerst zurückhaltend zu sein und Anfragen auf Glaubwürdigkeit zu überprüfen.

