POL-UL: (BC) Laupheim - Gasleitung angebaggert

Einen Großeinsatz zog am Montag eine defekte Gasleitung in Laupheim nach sich.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr rückte ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften zu einer defekten Gasleitung in der Biberacher Straße aus. Bei Bauarbeiten riss ein Bauarbeiter mit seinem Bagger die Gasleitung auf und Gas strömte aus. Etwa 20 Personen mussten ihre umliegenden Häuser vorsorglich verlassen. Sie konnten gegen 18 Uhr in ihre Häuser wieder zurückkehren, nachdem die Gasleitung repariert war. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

