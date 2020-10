Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Einbrecher im Baumarkt

In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in ein Gebäude in Nattheim ein.

Die Täter hebelten laut Polizeiangaben an einem Baumarkt eine Schiebetür auf und gelangten so in das Innere. Auf der Suche nach Barem öffneten sie dort weitere Türen, Schränke und Schubladen. Die Polizei aus Nattheim hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220 an die Polizei.

Die Polizei rät zur Vorbeugung. Gewerbeobjekte sind immer wieder Ziele von Einbrechern. Im Internet finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de Tipps und Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor einem Einbruch in Ihr Gewerbeobjekt schützen können.

