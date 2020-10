Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Möbel im Wald abgeladen

Am Sonntag entdeckte eine Zeugin eine größere Menge Müll bei Ochsenhausen.

Gegen 8.30 Uhr meldete sich die Zeugin bei der Polizei. In einem Waldstück zwischen Erlenmoos und Eichen hatte sie eine größere Menge Sperrmüll entdeckt. An einem Waldweg entsorgten Unbekannte mehrere Polstermöbel und Mobiliar. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge müsste die Entsorgung am 15.10. im Verlauf des Tages stattgefunden haben. Da es sich um mehrere Kubikmeter Müll handelt, war für den Transport ein größeres Fahrzeug und/oder Anhänger notwendig. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, denen Verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen sind.

