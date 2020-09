Polizei Essen

POL-E: Essen: 74-jähriger E-Biker nach Unfall gestürzt - Flüchtiger roter LKW-Fahrer gesucht 45219 E.-Kettwig:

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (15. September, gegen 14:25 Uhr) kam es an der Charlottenhofstraße/Oefte zu einem Unfall, bei dem ein 74-jähriger Mann verletzt wurde.

Der Radfahrer befuhr die Charlottenhofstraße in Richtung Heiligenhaus, als er in Höhe der Straße Oefte von einem roten LKW mit Auflieger überholt wurde. Daraufhin fuhr er in einen Grünstreifen und stürzte. Der 74-Jährige verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der LKW fuhr nach seinem Überholvorgang weiter. Ob der Fahrer den Sturz des E-Bikers bemerkte ist unklar - ebenso, ob es zu einem Zusammenstoß zwischen LKW und E-Bike gekommen ist.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum LKW machen können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

