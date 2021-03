Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hochwertiges Rennrad gestohlen - Hausbewohner wird auf Einbruch aufmerksam - Einbrecher ergreifen ohne Beute die Flucht

Fulda (ots)

Hochwertiges Rennrad gestohlen

Fulda - In der Nacht zu Mittwoch (11.03.) stahlen Unbekannte aus einer Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Kopp-Straße ein dunkelblaues Rennrad "Lapierre Xelius 600 SL". Das Fahrrad hat einen Wert von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausbewohner wird auf Einbruch aufmerksam

Fulda - Über ein gekipptes Fenster versuchten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (11.03.), gegen 4:30 Uhr, in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses in der Kanalstraße einzudringen. Ein Hausbewohner wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und machte sich lautstark bemerkbar, sodass eine Person flüchtete.

Laut Zeugenangaben hatte der Tatverdächtige ein jugendliches Erscheinungsbild und war circa 1,60 Meter groß. Er war dunkel gekleidet und trug eine Hose mit weißen Seitenstreifen. Über seinem Kopf hatte er eine schwarze Sturmhaube.

Einbrecher ergreifen ohne Beute die Flucht

Fulda - Am Donnerstagabend (11.03.), gegen 20:05 Uhr, drangen Unbekannte über eine Zugangstür gewaltsam in die Kellerräume eines Einfamilienhauses in der Widderstraße im Stadtteil Haimbach ein. Ein Hausbewohner wurde auf den Einbruch aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin er ergriffen die Täter ohne Diebesgut unerkannt die Flucht.

