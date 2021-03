Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Verfolgungsfahrt gelingt der Lauterbacher Polizei die Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten - Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch - hierfür muss sich nun ein 32-jähriger Autofahrer aus Lollar verantworten. Gegen seinen 21-jährigen Beifahrer aus Schotten wird ein Ermittlungsverfahren wegen eines Betäubungsmittelverstoßes geführt.

Am Donnerstagabend (11.03.) wollte eine Streife der Polizeistation Lauterbach im Ortsbereich von Schotten einen VW Polo einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen wahrnahm, flüchtete er mit seinem Pkw in Richtung Märzwiese. Dort fuhr sich das Auto auf einer Wiesenfläche fest. Bei dem Versuch wieder frei zu kommen, rammte der Polo den Streifenwagen. Hierbei wurde ein Beamter, der gerade dabei war auszusteigen, leicht verletzt. Kurz danach blieb der Polo endgültig in der Wiese stecken. Die Beamten nahmen die drei Insassen daraufhin widerstandslos fest.

Im Rahmen der folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes und seines Beifahrers weitere Betäubungsmittel. Bei der Überprüfung des Autos kam heraus: das Fahrzeug war nicht zugelassen und falsche Kennzeichen waren montiert.

Die beiden Beschuldigten und ihr 18-jähriger Mitfahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Am Streifenwagen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell