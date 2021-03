Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Rewe Eiterfeld

Fulda (ots)

Nach dem Besuch des Rewe Getränkemarktes in der Bahnhofstraße, Eiterfeld, musste der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia in Grau feststellen, dass sein geparktes Auto durch einen Unfall beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Der Schaden, der sich auf 1000 EUR beläuft, muss in der Zeit um 19.30 Uhr, am Donnerstag den 11.03.2021 entstanden sein. Zeugen sahen einen dunklen Kleinwagen, der für den Schaden verantwortlich ist. Das amtliche Kennzeichen wurde leider nicht erkannt.

Die Polizei Hünfeld bittet unter 06652/96580 um Hinweise.

(Berichterstatter: Polizeistation Hünfeld, POK Scheuring)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell