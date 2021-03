Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Diesel gestohlen - Wahlplakat gestohlen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hund vertreibt vermutlich Einbrecher

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (10.03.), gegen 01:55 Uhr, hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Frauenberg" abgesehen. Die Täter versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Durch die Geräusche wurde der Hund wohl auf die Tat aufmerksam und schlug an. Die Täter ließen von ihrer weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Der durch die Tat verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Diesel gestohlen

Ronshausen - In der Nacht zu Mittwoch (10.03.) brachen Unbekannte den Tankdeckel einer Sattelzugmaschine der Marke "MAN" auf. Aus dem Tank pumpten die Täter rund 300 Liter Diesel ab und entkamen mit diesem unerkannt. Der Geschädigte hatte seinen Sattelzug auf dem Autobahnparkplatz "Nadelöhr" an der A 4 abgestellt. Der Parkplatz befindet sich zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 850 Euro.

Wahlplakat gestohlen

Niederaula - Zwischen Samstag (06.03.) und Dienstag (09.03.) kam es zu einem Diebstahl eines Wahlplakats in der Schulstraße. Die Täter durchtrennten die Befestigung und entkamen mit dem Plakat unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20 Euro.

