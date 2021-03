Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brennende Holzverschläge - Schotten (Abschluss zur Erstmeldung von 00.06 Uhr)

Fulda (ots)

Am Mittwoch, 10.03.21 gingen ab 23:39 Uhr mehrere Anrufe bei der Rettungsleitstelle Vogelsberg ein, die einen Garagenbrand in der Laubacher Straße in Schotten meldeten. Die Garagen gehören zu einem Mehrfamilienhaus und haben auf der rückwärtigen Seite angebaute Holzverschläge, welche den Hausbewohnern als Lagerschuppen dienen. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die hölzernen Lagerschuppen auf einer Länge von ca. 10m in Vollbrand. In den Holzverschlägen befanden sich diverse Gegenstände der Hausbewohner. Die Garagen selbst waren vom Brand nicht betroffen. Ein Hausbewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung beim Versuch den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Nach Behandlung vor Ort durch die Rettungskräfte wurde dieser vor Ort entlassen. Der Brandschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 30.000 EUR. Die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache dauern an. Hinweise erbittet der Polizei in Schotten unter Tel.: 06044-989090

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

