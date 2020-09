Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mit fremder EC-Karte Geld abgehoben - Bundespolizei nimmt gesuchte Betrügerin fest

Konstanz (ots)

Wegen Computerbetruges und wegen des Erschleichens von Leistungen wurde eine 27-jährige ungarische Staatsbürgerin am 8. September in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz kontrollierte die Frau am Vortag in einem grenzüberschreitenden Fernbus in Konstanz. Beim Abgleich ihrer Daten mit dem polizeilichen Fahdnungssystem, stellten die Polizisten zwei aktive Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fest. Verurteilt wurde die 27-Jährige zum einen wegen Computerbetruges- mehrmals hob sie mit einer fremden EC-Karte unberechtigt Geld an einem Automaten ab. Im selben Monat folgte eine Verurteilung wegen des Erschleichens von Leistungen. Die Strafen aus beiden Verurteilungen wurden zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Die Ungarin blieb der Staatskasse noch insgesamt 2.291 Euro Reststrafe sowie die Rückzahlung des aus dem Computerbetrug erlangten Geldes schuldig, weswegen sie nun durch die zuständige Staatsanwaltschaft gesucht wurde.

Auch nachdem die Beamten der Frau den Haftbefehl eröffneten, konnte sie den Betrag nicht aufbringen und muss nun ersatzweise für 79 Tage in Haft.

