Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Rauchen kann nicht nur die Gesundheit gefährden...- Bundespolizei nimmt Gesuchten im Bahnhof Altona fest-

Hamburg (ots)

Am 17.08. gegen 11.30 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Altona fest. Zuvor rauchte der 33-Jährige, trotz des bestehenden Rauchverbots, eine Zigarette am Bahnsteig. Die Polizeibeamten wiesen den Mann zunächst auf sein Fehlverhalten hin. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Mitte Juli 2020 wurde der deutsche Staatsangehörige aufgrund polizeilicher Ermittlungen mit einem U-Haftbefehl (Verdacht auf besonders schweren Fall des Diebstahls in drei Fällen) gesucht. Der leicht alkoholisierte Mann wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen im Polizeirevier der U-Haftanstalt zugeführt.

