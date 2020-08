Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Verkehrsstörung im Bahnhof Konstanz aufgehoben - Nachtrag zur Pressemitteilung "Zug entgleist - Verkehrsstörung im Bahnhof Konstanz" vom 20. August 2020

Konstanz (ots)

Die Einschränkungen im Bahnbetrieb zwischen Kreuzlingen-Konstanz-Radolfzell auf Grund einer Entgleisung eines Seehas im Bahnhof Konstanz, sind aufgehoben.

Mit Hilfe eines Spezialzuges konnte der betroffene Seehas aufgegleist und anschließend abtransportiert werden. Im Anschluss an die Reparaturarbeiten an Gleis und Oberleitung konnte der bis dahin in Teilen ausgesetzte Bahnbetrieb ab 17:06 Uhr wieder aufgenommen werden.

