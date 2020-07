POL-RE: Recklinghausen: Junge Tatverdächtige geschnappt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag beobachtet eine 50-jährige Frau aus Recklinghausen zwei zunächst unbekannte junge Frauen, die sich am Sandweg verdächtig verhielten. Eine von beiden kletterte über einen Gartenzaun. Die Zeugin informierte die Polizei. Die Polizeibeamten konnten eine 13-Jährige (Herten) und eine 17-Jährige (Wohnort unbekannt), vor Ort antreffen. Sowohl an der Doppelhaushälfte, als auch an einem Nachbargebäude wurden Hebelmarken festgestellt.

Ob die beiden jungen Frauen für die Einbruchsversuche verantwortlich sind, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die 13-Jährige nahmen die Eltern in Empfang, die 17-Jährige wurde dem Jugendamt übergeben.

