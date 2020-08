Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zug entgleist - Verkehrsstörung im Bahnhof Konstanz

Konstanz (ots)

Bei einer Rangierfahrt im Bahnhof Konstanz ist am Mittwochabend (19.08.2020) auf Höhe des Lago-Einkaufszentrum-Parkhauses ein Seehas der SBB entgleist. Bis auf den Triebfahrzeugführer war der Zug unbesetzt; verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden am Zug wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zusätzlich zum Sachschaden am Zug wurden die Oberleitung und das Gleisbett beschädigt. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Der Vorfall hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Zwischen Kreuzlingen und Konstanz wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Schwarzwaldbahn (Regionalexpress) verkehrt aus Richtung Norden kommend aktuell nur bis und ab Radolfzell. Im Laufe des heutigen Vormittages/ frühen Mittages soll der betroffene Seehas mit Hilfe eines Bergezuges aufgegleist und anschließend abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288-103

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell