Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Steinewerfer auf fahrenden Bus

Mainz-Altstadt (ots)

Dienstag, 12.05.2020, 19:40 Uhr

Am Dienstagabend fährt ein Linienbus der MVG von der Windmühlenstraße kommend nach links in die Holzhofstraße. In der Linkskurve wird der fahrende Bus aus einer Gruppe von fünf bis sechs Kindern im Alter zwischen 5-8 Jahren mit einem Stein beworfen, was zum einen den Bus beschädigte, zum anderen aber auch in diesem Moment sehr gefährlich für den Verkehr und Fahrzeuginsassen ist. Durch die Beamten des Altstadtreviers können drei Kinder angetroffen werden. Ob diese Teil der Gruppe waren, kann derzeit nicht gesagt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

