POL-HN: PP Heilbronn, Stand 03.30 Uhr

Landkreis Heilbronn: BAB A 6: Kleinlaster ausgebrannt Am 09.06.2020, gegen 00.55 Uhr, geriet ein Kleinlaster Peugeot mit Planenaufbau auf der Fahrt in Richtung Nürnberg bei km 619 (zwischen AS Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rap-penau) aus bisher nicht bekannter Ursache in Brand. Das Fahrzeug brannte, trotz des Einsatzes von 16 Mann Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen, vollständig aus und verschmolz teilweise mit der Fahrbahn. Der Fahrer des Kleinlasters konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. Die Ladung im Wert von ca. 25.000 Euro bestand aus Zulieferteilen für die Autoindustrie. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an der Fahrbahn auf mindestens 10.000 Euro. Wie groß der Schaden an der Fahrbahn wirklich ist und welchen Einfluss dieser auf den Ver-kehr haben wird kann erst nach der Bergung des Fahrzeuges beurteilt werden. Die Bergung des ausgebrannten Fahrzeuges wird noch bis in die frühen Morgenstunden andauern. Die für den Streckenabschnitt zuständige via6west ist vor Ort.

