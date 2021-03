Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Räuberischer Diebstahl

Bad Hersfeld (ots)

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen zwischen Mittwochmittag (10.03.) und Donnerstagnachmittag (11.03.) in der Straße "Am Steffen" ein Mountainbike der Marke Corratec im Wert von circa 1.300 Euro. Das Fahrrad war an einem an einer Hauswand befindlichen Metallhaken angeschlossen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Räuberischer Diebstahl

Kirchheim - Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Bad Hersfelder Polizei gegen einen 22-Jährigen Mann aus Kirchheim, der am Donnerstagabend (11.03.) in einem Getränkemarkt in der Industriestraße verschiedene Schnapsflaschen gestohlen hat.

Der Mann hielt sich demnach gegen 18 Uhr im Verkaufsraum des Geschäfts auf, nahm die Ware aus der Auslage und passierte im Anschluss den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes verfolgte den Beschuldigten, holte ihn ein und konnte ihm schließlich eine Flasche abnehmen. Daraufhin soll ihn der Kirchheimer mit einer zweiten Flasche geschlagen haben. In der Folge gelang dem Täter mit einem Auto die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen der Bad Hersfelder Polizei trafen die Beamten den Beschuldigten im Seepark an. Außerdem fanden die Polizisten das entsprechende Diebesgut und stellten dieses sicher. Der 22-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell