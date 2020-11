Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Einbruch - Täter entwenden Gegenstände im Wert von weit über zehntausend Euro

HeidelbergHeidelberg (ots)

Am Freitag, den 13.11.2020, gegen 19:30 Uhr bemerkte ein 69-jährige Bewohner einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses der Zähringerstraße, dass bislang unbekannte Täter in dessen Wohnung einbrachen und Gegenständen im Wert von weit über zehntausend Euro entwendeten. Die Täter kletterten auf ein Garagendach, hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Sie entwendeten unter anderem hochwertige Uhren, Kameras, Parfüms sowie Silberbesteck. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kripo zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Wilhelm

Telefon: 0621 / 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell