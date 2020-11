Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: betrunken Unfall verursacht

MannheimMannheim (ots)

Am Sonntag gegen 21:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Erlenstraße und der Gärtnerstraße zu einem Unfall, bei welchem der 32-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Der Betrunkene fuhr mit seinem BMW mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Erlenstraße in Richtung Zeppelinstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 22-jährigen Mercedesfahrer, welcher die Gärtnerstraße in Richtung Waldhofstraße befuhr. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen einen geparkten Peugeot geschleudert. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 7000 Euro. Ein bei dem BMW-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Neckarstadt verbracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

