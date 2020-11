Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Fahrraddiebe überrascht - Wer kann weitere Hinweise geben?

HeidelbergHeidelberg (ots)

Am Samstagmorgen versuchten zwei unbekannte Männer ein abgeschlossenes Fahrrad im Philipp-Wolfrum-Weg zu stehlen - ein aufmerksamer Zeuge überraschte die Diebe. Gegen 9.45 Uhr wurden die Täter auf ein abgeschlossenes Fahrrad vor der Wohnanschrift des Besitzers aufmerksam und setzen schon einen Bolzenschneider auf das Schloss an. Ein Nachbar wurde auf die ungewöhnliche Situation aufmerksam und sprach die Männer lautstark an. Die flüchteten umgehend - ohne Beute. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 30 Jahre alt, 1,85 m groß, kurze Haare und bekleidet mit dunkler Sportkleidung. Beide trugen einen schwarzen bzw. blauen Sportbeutel, in dem der Bolzenschneider verstaut war. Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 06221 45690 an die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord zu wenden.

