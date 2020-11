Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis - BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn Schwerer Verkehrsunfall - Vollsperrung 2. Pressemeldung

Ketsch/Rhein-Neckar-KreisKetsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Tödliche Verletzungen trug der 24-jährige Fahrer eines Motorrades der Marke Kawasaki beim einem schweren Unfall auf der BAB 6 im Bereich Ketsch davon. Ausweislich der ersten Ermittlungen kollidierte der Fahrer, als er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden PKW überholen wollte, mit einem ebenfalls überholenden grauen Audi A3, kam zu Fall und verletzte sich hierbei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zur Ursache des Zusammenstoßes dauern derzeit noch an. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Süden von 17.00 - 21.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr staute sich teilweise bis zur Anschlussstelle Mannheim-Rheinau. Ein Gutachter wurde zur Unterstützung bei der Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Adrian Rehberger

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell