Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Nach Unfall geflüchtet; Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (16. März, 19:30 - 17. März 11:30 Uhr) verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Lindenstraße einen Schaden von 3.000,- Euro und flüchtete. Ein schwarzer Ford Focus wurde dabei hinten links erheblich beschädigt. Der Verursacher müsste in Richtung Iggelheim gefahren sein. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

