Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Tuningkontrollen

Mutterstadt (ots)

Bei mehreren Verkehrskontrollen am gestrigen Tag wurden auf der Autobahn zwei Lkw festgestellt, die an ihren Fahrzeugen technische Veränderungen vorgenommen hatten.

Am 17.03.2021, um 01.50 Uhr, fiel den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A61 Höhe Mutterstadt ein Sattelzug auf, dessen Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig war. An dem Fahrzeug waren unzulässige Beleuchtungseinrichtungen an der Front und am Heck angebracht. Um 02.28 Uhr kontrollieren die Beamten ebenfalls auf der A61 Gemarkung Mutterstadt einen Sattelschlepper. An dessen Fahrzeug waren diverse Zusatzbeleuchtungen angebracht, u.a. Seitenmarkierungsleuchten, Zusatzfernscheinwerfer und unzulässige "Angel-Eyes"-Schaltung.

Da die Veränderungen nicht durch einen technischen Sachverständigen geprüft und zugelassen worden waren, war die Betriebserlaubnis der beiden Fahrzeuge erloschen. Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrer und Fahrzeughalter wurden eingeleitet.

