Polizei Presse A 49: Polizei Presse A 49: Wichtiger Hinweis an die Medienvertreter

Die Polizei wird auch heute (13.10.2020) wieder in Zusammenhang mit dem Lückenschluss der Autobahn 49 im Einsatz sein. Für Medienvertreter steht Kriminaldirektor Jochen Wegmann als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Zur Kontaktaufnahme bitten wir Medienvertreter über die Niederrheinische Straße (K 12) in Richtung B 454, in Höhe der "Alten Wache" (ehemaliges Kasernengelände), etwa 200 Meter vor der Einmündung B 454, zu kommen. Dort werden Sie von den Einsatzkräften empfangen und der Kontakt mit unserem Pressesprecher/Gesicht und Stimme (Kriminaldirektor Jochen Wegmann) hergestellt. Dort warten auch unsere Beamten auf Sie und begleiten Sie in den Einsatzraum. Medienvertreter werden dringend darauf hingewiesen, den Sicherheitsbereich der Rodungsarbeiten nicht zu betreten, um sich nicht in Gefahr zu bringen.

